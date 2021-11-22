За минувшую неделю выявлено 1202 водителя, превысивших скоростной режим

Сотрудниками ГУОБДД на территории республики были проведены рейдовые мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД.

За минувшую неделю по республике выявлено – 10972 нарушений ПДД. Из них:

- за превышение водителями скоростного режима –1202;

- за управление ТС без соответствующих документов ПДД - 194;

- за нарушение правил эксплуатации ТС – 3383;

- за нарушения порядка регистрации ТС – 82;

- за подложные гос.номера –6;

- без гос.номера – 13;

- за невыполнения водителем ТС требований сотрудников уполномоченных органов – 24;

- автохулиганство – 8;

- за нарушение ПДД пешеходами – 136;

- за переоборудование ТС – 52;

- за перевозку опасного груза – 1;

- за неподчинение требованиям дорожных знаков – 5145;

- за управление ТС с тонированными стеклами – 19;

- за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 221;

- водворены на штрафную стоянку – 747.

ГУОБДД МВД КР обращается ко всем участникам дорожного движения.