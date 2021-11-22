За минувшую неделю выявлено 1202 водителя, превысивших скоростной режим

Сотрудниками ГУОБДД на территории республики были проведены рейдовые мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения грубых нарушений ПДД.
За минувшую неделю по республике выявлено – 10972 нарушений ПДД. Из них:
- за превышение водителями скоростного режима –1202;
- за управление ТС без соответствующих документов ПДД - 194;
- за нарушение правил эксплуатации ТС – 3383;
- за нарушения порядка регистрации ТС – 82;
- за подложные гос.номера –6;
- без гос.номера – 13;
- за невыполнения водителем ТС требований сотрудников уполномоченных органов – 24;
- автохулиганство – 8;
- за нарушение ПДД пешеходами – 136;
- за переоборудование ТС – 52;
- за перевозку опасного груза – 1;
- за неподчинение требованиям дорожных знаков – 5145;
- за управление ТС с тонированными стеклами – 19;
- за управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 221;
- водворены на штрафную стоянку – 747.
ГУОБДД МВД КР обращается ко всем участникам дорожного движения.