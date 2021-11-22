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Мужчина развращал пятилетних девочек, но милиция не сразу приняла заявление

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- Наталья Крайнова
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В Таласе три девочки пяти и шести лет подверглись развратным действиям со стороны 22-летнего соседа. Завтра, 23 ноября в Таласском городском суде пройдет очередное заседание по этому делу, сообщает Коалиция против пыток в Кыргызстане, чьи юристы защищают интересы пострадавших детей.

3 сентября 2021 года жительница Таласа Айгуль (из соображений этики имена героев изменены – ред.) увидела, как из соседских ворот, где проживает 22-летний Аскар уулу Толкунбек (имя изменено), выбежала подруга ее пятилетней дочери 6-летняя Миргуль. Женщине это показалось подозрительным. Она стала расспрашивать свою дочь Айжамал, что могла делать ее малолетняя подруга в доме взрослого соседа.

"Девочка рассказала, что Толкунбек-байке по очереди звал к себе домой девочек, предлагал конфеты и обещал показать кошку. Первой жертвой стала Айжамал. Обвиняемый положил девочку на кровать, начал раздевать, снял трусы, приложил свой половой член к половому органу ребенка. Девочка заплакала, и тогда он сказал: "Закрой глаза и открой рот". После чего Толкунбек несколько раз до горла засовывал свой половой орган в рот. Когда она сильно заплакала, он отпустил ее и завел другую девочку - Бермет. С ней насильник проделал все то же самое", - сообщает юрист ОО "Союз единения", входящего в Коалицию против пыток, Луиза Суйунтбекова.

Бермет и Айжамал рассказали, что была еще одна девочка Миргуль. Но она узнала от подружек, чего можно ждать от "гостеприимного" мужчины. Поэтому, когда Толкунбек приказал Миргуль лечь на скамейку, она бросила все и убежала.

"Родители, собравшись вместе, направились к дому Талкунбека, но тот стал все отрицать и говорил, что девочки все придумывают, потом забежал к себе в дом и через минуту вышел с большим кухонным ножом и начал размахивать им. Вызвали милицию, но они не приехали сразу, а только через какое-то время. Прибыв на место происшествия правоохранительные органы ничего не нашли", - рассказывает правозащитница.

В этот же день родители девочек обратились в ГОВД города Талас, чтобы написать заявление о попытке изнасилования и развратных действиях в отношении малолетних детей, а также о нападении соседа с ножом. Но в дежурной части их заявление не приняли, только взяли с них объяснительные, которые даже не зарегистрировали в ЕРПП.

На следующий день, 4 сентября 2021 года, родители вновь пришли в ГОВД Таласа, но у них опять не приняли заявление.

Возмущенные бездействием правоохранительных органов граждане обратились в СМИ. Кроме того, мамы девочек обратились в общественное объединение "Союз Единения" за юридической помощью.

Юрист общественного объединения помогла составить заявление для потерпевших в ГКНБ Таласа на бездействие милиции. В тот же день родители пострадавших девочек в сопровождении юриста вновь пошли в милицию, попытавшись выяснить, на каком основании им отказывают в регистрации заявления.

"В дежурной части нам ответили, что "девочки возможно фантазируют". Однако, когда правоохранителям показали заявление в ГКНБ, то заявление сразу приняли и зарегистрировали в ЕРПП по ст.165 УК КР", - рассказывает Луиза Суйунтбекова.

По заявлению потерпевших было возбуждено уголовное дело по статье 162 ч.4 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего), и по статье 266 ч.2 п.2 (Хулиганство с применением холодного оружия) УК КР. 4 сентября подозреваемого Талгата задержали и взяли под арест на два месяца под стражу в ИВС Таласской области.

18 сентября в Таласском городском суде девочек опросили, и они на заданные судьей вопросы отвечали уверенно.

Следователь назначил повторное прохождения судебно-психолого-психиатрической экспертизы для девочек в Бишкеке, но у родителей не оказалось средств на поездку в столицу. Мэрия Таласа отказалась помочь пострадавшим семьям. Средства на бензин для спецмашин выделила Коалиция против пыток. В итоге девочки в сопровождении родителей прошли судебно-психолого-психиатрическую экспертизу в Бишкеке.

30 сентября следователь передал дело в Таласский городской суд, и 22 октября состоялось первое судебное заседание.

"На это слушание почему-то не пришли представители органов социального развития и свидетели. Кроме того, во время заседания поступило встречное заявление от мамы одной из трех девочек, которая внезапно решила, что прощает соседа и попросила смягчить наказание", - говорит юрист.

Последующие заседания 1 и 16 ноября судья переносил заседания из-за неявки одного из свидетелей. Последнее заседания было назначено на сегодня, 23 ноября.


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URL: https://www.vb.kg/409711
Теги:
дети, изнасилование, Кыргызстан
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