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Министерство образования и науки КР запустило мобильное приложение "Беббо"

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство образования и науки Кыргызской Республики и ЮНИСЕФ представили две новые цифровые инициативы по поддержке обучения и развития детей. Обучающий паспорт ("Билимдүү муун" – "Образованное поколение") и мобильное приложение по воспитанию детей "Беббо" запускались при участии Регионального директора ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии, Афшан Хан и заместителя министра образования и науки КР Надиры Джусупбековой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова и Региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан представили региональное мобильное приложение по воспитанию детей младшего возраста "Беббо" и Обучающий паспорт, образовательную онлайн платформу, которую журнал Time недавно назвал одним из 100 лучших изобретений 2021 года. В Кыргызстане платформа будет известна как "Билимдүү муун", что означает "Образованное поколение".

"Беббо", мобильное приложение для родителей по вопросам развития детей, будет сначала доступно в 11 странах Европы и Центральной Азии. Оно предоставит родителям советы экспертов по широкому спектру вопросов, связанных со здоровьем и развитием детей, включая вопросы питания, грудного вскармливания, обучения в раннем возрасте, важности игры, ответственного родительства, защиты и безопасности детей.

Доступное на кыргызском и русском языках, мобильное приложение станет первым приложением, которое предоставит родителям Кыргызстана доступ к надежным знаниям и практикам по воспитанию и обучению детей, а также будет включать конкретные советы для родителей и лиц, осуществляющих уход за детьми, о том, как заботиться о благополучии детей. "Беббо" также имеет функции, позволяющие родителям вести учет прививок, медицинских осмотров и других ключевых этапов развития в первые годы жизни детей. Приложение подходит для родителей детей в возрасте 0-6 лет – говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/409753
Теги:
Министерство образования, Кыргызстан
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