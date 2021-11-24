ВОЗ опубликовала рекомендации по лечению осложнения после COVID-19 у детей

Связанный с COVID-19 мультисистемный воспалительный синдром у детей и подростков младше 19 лет приводит к поражению нескольких органов. Это редкое, но очень опасное заболевание. К счастью, оно поддается лечению. Об этом сообщает во Всемирной организации здравоохранения.

Детям с этим синдромом требуется профессиональная помощь и помещение в палату интенсивной терапии. Несмотря на всю опасность, если своевременно оказать помощь, дети полностью выздоравливают.

ВОЗ обновила свои рекомендации по лечению мультисистемного воспалительного синдрома кортикостероидами у детей в возрасте до 18 лет в больничных условиях. Протокол разработан в результате масштабных исследований, в которых приняли участие 885 пациентов.

Впервые специалисты ВОЗ охарактеризовали синдром в мае 2020 года, дав состоянию предварительное название. Симптомы включают в себя лихорадку, не спадающую в течение, как минимум, трех дней, а также сыпь, негнойный коньюктивит, воспаление слизисто-кожных покровов, повышенное давление или инсульт, дисфункция миокарда, перикардит, вальвулит и коронарные нарушения и коагулопатия. Кроме того, у детей и подростков могут появляться боль в животе, понос или рвота.

В целом риск развития тяжелой формы COVID-19 для детей остается низким. Однако, как и у взрослых, инфекция представляет особую опасность, если ребенок страдает сопутствующими заболеваниями. Самые распространенные факторы риска – это ожирение, хронические заболевания легких и дыхательных путей, включая астму, сердечно-сосудистые болезни и ослабленный иммунитет.