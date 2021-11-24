Бои между мужчиной и женщиной – шоу в октагоне

Межгендерные противостояния в спорте – можно ли женщине и мужчине встретиться на ринге. Реакция на подобные противостояния от профессиональных бойцов и пользователей сети.

МУЖЧИНЫ ПРОТИВ ЖЕНЩИН – ОКТАГОН

Боевые искусства всегда имели четкие гендерные критерии проведения турниров – мужчины и женщины никогда раньше не встречались на профессиональных рингах, допускались разве-что тренировочные спарринги на усмотрение тренеров бойцов. Но в конце октября эта спортивная традиция была нарушена – в Польше состоялся чемпионат, где в октагоне встретились мужчина и женщина, при этом правила противостояния остались неизменными – только фулл-контакт.

НЕРАВНЫЙ БОЙ

29 октября в Чентсохова (Польша) промоутерская организация MMA-VIP провела любительский шоу-поединок между моделью Петром Лисовским и профессиональным фитнес-тренером Улой Секач. Противостояние изначально было воспринято многими поклонниками единоборств как фарс, даже букмекеры игнорировали этот бой – посетив любой сайт БК конторы, этого поединка найти никому не удалось. С первых минут встречи "бойцы" вели себя пафосно и наигранно, что не свойственно для профессиональных спортсменов, при этом сам бой пошел очень вяло.

Было очень заметно преимущество в массе и росте Лисовского, что также вполне очевидно. Во втором раунде парню удалось повалить соперницу и провести прямую серию в голову. Рефери, понимая серьезность происходящего и отсутствие должной подготовки с Улы Секач, сразу же остановил бой, объявив техническое поражение – Лисовский был объявлен победителем. В общей сложности встреча продлилась не более пяти минут.

РЕАКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Несмотря на то, что бой состоялся еще в октябре, его полное видео появилось в сети лишь к концу ноября, и сразу же вызвало огромные баталии между сторонниками такого формата единоборств и противниками межгендерных встреч. Федерация UFC остро осудила промоушн-агентство, назвав подобные шоу "неспортивными" и "порочащими само понимание боевых искусств".

"Октагон – не место для подобных шоу. В клетке встречаются бойцы одного пола, одного веса. В этом нет сексизма, только здравый смысл!" - президент федерации UFC.

Сторонниками подобного формата боев оказались поклонники движения за равноправие между мужчинами и женщинами. Они апеллировали тем, что современный спорт постепенно теряет гендерные ограничения, например, в тех же киберспортивных дисциплинах выступают как мужчины, так и женщины, причем в одних и тех же командах, и на одних и тех же аренах. К слову, действующими чемпионами мира по Counter Strike стала команда, состоящая из одних мужчин.

Сама участница поединка Ула Секач считает подобные бои нормой и в социальных сетях пообещала фанатам, что больше "ни один мужик ее не поколотит". При этом девушка не перестает обвинять рефери в беспочвенной остановке боя:

"Я правда не понимаю, почему был остановлен бой. Для меня это был рабочий момент, не более. До этого я пропускала и больше, но я бы выдержала. Неизвестно, как бы завершился бой, если бы не этот "технический" нокаут".

РЕАКЦИЯ СПОРТСМЕНОВ И СПОРТИВНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ

Ни одна спортивная федерация не дала положительной оценки подобным боям. Также президент UFC подчеркнул, что октагон – это место встречи бойцов и только, а не моделей, блогеров или кого-либо еще. Профессиональным спортсменов не нравится, когда из спорта делают шоу, используя при этом различные экстравагантные приемы для привлечения внимания. Профи всегда оценивают соперников и ведут подготовку к бою, в то время как любители часто выходят в клетку впервые уже перед камерами.

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ В СЕТИ

Нельзя не отметить, что это не первое громкое противостояние между полами на ринге. В 2020 году в РФ был проведен бой между Дариной Маздюк (профессиональный боец) и блогером Григорием Чистяковы. Блогер превосходил соперницу в четыре раза – его вес составил свыше 240 кг. Однако девушке удалось одержать победу, и никакой шумихи в сети не было. Пользователей возмущает сам факт, когда мужчина бьет женщину, если это происходит наоборот – обычно все заканчивается тихо. В любом случае, такие бои будут проводится вновь – ведь промоушн удалось добиться поставленной цели и на поединок обратили внимание, тем самым повысив стоимость трансляции на следующие противостояний и на рекламу. Однако в профессиональном спорте встречи мужчины против женщины мы не увидим.