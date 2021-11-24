"В случае очередной революции китайские бизнесмены покинут Кыргызстан"

Китайские бизнесмены в Кыргызстане ждут предстоящие выборы с нетерпением. Об этом корреспонденту VB.KG в приватной беседе рассказал один из руководителей китайской компании в Бишкеке.

По его словам, он и его коллеги приготовились к двум сценариям.

"Если в Кыргызстане произойдет очередная революция, то смысла нам здесь оставаться уже не будет. При таком раскладе мы приняли решение покинуть Кыргызстан и перейти на казахстанский рынок. Терять свои деньги уже нет смысла. Любое инвестирование в другой стране имеет риски, но не настолько же. Больше рисковать в вашей стране мы не хотим. Вы должны все понять, что инвесторам прежде всего нужна стабильность и желательно долгосрочная. Если вы этого не поймете, то останетесь ни с чем", - сказал бизнесмен из Китая.