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"В случае очередной революции китайские бизнесмены покинут Кыргызстан"

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- Бакыт Басарбек
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Китайские бизнесмены в Кыргызстане ждут предстоящие выборы с нетерпением. Об этом корреспонденту VB.KG в приватной беседе рассказал один из руководителей китайской компании в Бишкеке.

По его словам, он и его коллеги приготовились к двум сценариям.

"Если в Кыргызстане произойдет очередная революция, то смысла нам здесь оставаться уже не будет. При таком раскладе мы приняли решение покинуть Кыргызстан и перейти на казахстанский рынок. Терять свои деньги уже нет смысла. Любое инвестирование в другой стране имеет риски, но не настолько же. Больше рисковать в вашей стране мы не хотим. Вы должны все понять, что инвесторам прежде всего нужна стабильность и желательно долгосрочная. Если вы этого не поймете, то останетесь ни с чем", - сказал бизнесмен из Китая.


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URL: https://www.vb.kg/409817
Теги:
бизнес, выборы, Китай, Кыргызстан
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