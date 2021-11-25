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Мед и сухофрукты из КР пользуются особым спросом на выставке в Индии

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- Анастасия Карелина
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Мед, сухофрукты, изделия из войлока и шелковые платки из нашей страны пользуются особым спросом у покупателей на выставке в Нью-Дели. Об этом сообщает посольство Кыргызской Республики в Индии.

Сороковая ежегодная Международная торговая выставка India International Trade Fair-2021 (IITF) проходит в настоящий момент в столице Индии. Диппредставительство Кыргызстана представило на ней сельхозпродукцию, произведенную в республике, а изделия ручной работы от отечественных производителей. Посетить выставку можно до 27 ноября.

IITF - это ежегодное мероприятие, организуемое Индийской организацией по содействию торговле ITPO. Участие в ней принимают почти все штаты и союзные территории федерального правительства Индии. В 2021 году свою продукцию здесь выставили около 3000 представителей малого и среднего бизнеса, а также предприниматели из девяти зарубежных стран: Афганистана, Бангладеш, Бахрейна, Непала, Шри-Ланки, ОАЭ, Туниса, Турции и Кыргызстана.

Достигнута договоренность с организаторами выставки о расширении кыргызского павильона на выставке IITF-2022 в следующем году.


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URL: https://www.vb.kg/409822
Теги:
выставка, Индия, Кыргызстан
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