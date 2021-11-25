Сотрудники аппарата омбудсмена побывали с проверкой в двух областях

Сотрудники аппарата акыйкатчы Кыргызской Республики посетили социальные стационарные и психиатрические учреждения, а также учреждения уголовно-исполнительной системы, расположенные в Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях. Об этом сообщает секретариат омбудсмена.

Ранее институтом акыйкатчы был объявлен месячник, приуроченный к Международному дню прав человека, отмечаемому 10 декабря. В его рамках при содействии Программы развития ООН в Кыргызстане сотрудники аппарата омбудсмена провели мониторинг соблюдения прав человека в социальных стационарных и психиатрических учреждениях, а также учреждениях уголовно-исполнительной системы в двух областях страны.

За четыре дня сотрудники аппарата побывали в Ак-Суйском психоневрологическом социальном стационарном учреждении, Каракольском детском доме, детском доме "Мээрим булагы", колонии-поселении № 44 в Чолпон-Ате и колонии-поселении № 51 в Балыкчы.

В Джалал-Абадской области проверены были Сузакское социальное стационарное учреждение общего типа для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья Министерства труда, социального развития и миграции, Джалал-Абадский комплексный реабилитационный центр для детей "Ак-Жол", СИЗО № 53 в Джалал-Абаде, Джалал-Абадский областной центр психического здоровья и Республиканская психиатрическая больница "Кызыл-Жар".

Сотрудники аппарата омбудсмена осмотрели помещения, предназначенных для содержания лиц, поступивших в учреждения, хозяйственные и подсобные помещения. Мониторинг предполагал беседы с людьми, содержащимися здесь, и руководством учреждений. Людям предоставили информацию об их правах и госгарантиях, закрепленных в нормативных правовых актах.

По результатам проверки, выявленным проблемам и нарушениям прав человека институтом акыйкатчы будут даны рекомендации соответствующим государственным органам.