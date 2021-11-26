Чем запомнился кыргызстанцам кандидат в депутаты Тынай Жансеитов

От Чуй-Кеминского избирательного округа баллотируется небезысвестный депутат Токмокского горкенеша Тынай Жансеитов, который не так давно успел прославиться на всю республику.

Напомним, 26 августа 2018 года депутат Токмокского горкенеша Тынай Жансеитов вместе с сообщником С. Джумабековым совершили покушение на убийство Тилека Жамангулова из-за неприязненных личных отношений. Об этом сообщалось в ГУВД Чуйской области.

В тот день мужчины устроили драку у ворот скотного рынка в Токмаке и Жансеитов, взяв нож у Джумабекова, нанес Жамангулову удар в живот. После этого мужчины скрылись.

Нанесенные телесные повреждения по заключениям судебно-медицинской экспертизы были расценены по степени тяжести как тяжкий вред здоровью. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Жансеитов был объявлен в розыск в апреле 2019 года и его задержали сотрудники криминальной милиции ГУВД Чуйской области. Прокуратура города Токмок внесла ходатайство в суд о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, однако суд отказал, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста.

Позже в СМИ сообщалось, что Тынай Жансеитов объявленный в международный розыск, сам сдался милиции 25 апреля 2019 года – через пару дней как суд определил ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Позже суд оправдал Жансеитова.

В марте прошлого года экс-начальник Токмокского энергосбыта Улан Мукаев обвинил депутата местного кенеша Тыная Жансеитова в избиении и оказании давления. По его словам его избили за то, что он дал указание электромонтёрам отключить свет штабу партии "Биримдик" за долги.