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Мертвый индийский политик принял участие в выборах и победил

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- Анастасия Карелина
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В Индии мертвый политик победил на местных выборах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный телеканал NDTV.

На выборах в органы местного самоуправления в деревне индийского штата Бихар проголосовали за мертвого политика. Жители решили отдать свои голоса покойному, чтобы исполнить его мечту. Семья погибшего Сохана Мурму рассказала, что его последним желанием была победа на выборах.

В день подведения итогов голосования одного из победителей нигде не могли найти. Позже выяснилось, что он скончался почти месяц назад. Представитель местных властей заявил, что теперь придется проводить новые выборы.


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URL: https://www.vb.kg/410065
Теги:
выборы, Индия
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