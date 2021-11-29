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Адвокат насильника девочек заявил, что у подзащитного была травма головы

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- Анастасия Карелина
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Продолжается судебный процесс по делу растлителя из Таласа. На очередном заседании адвокат мужчины заявил о том, что ранее его подзащитный получил серьезные травмы головы.

VB.KG уже писал об этом шокирующем деле. Три девочки пяти и шести лет подверглись развратным действиям со стороны 22-летнего соседа. Родители малышек, узнав о случившемся, потребовали объяснений от него самого. Мужчина все отрицал, ссылаясь на то, что девочки все выдумали. Потом забежал к себе домой, а через минуту вернулся с кухонным ножом, которым начал размахивать.

Родители потерпевших вызвали милицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов ничего не нашли. В тот же день родители девочек обратились в ГОВД Таласа, чтобы написать заявление о попытке изнасилования и развратных действиях в отношении малолетних детей, а также о нападении на них самих. Но в дежурной части заявление не приняли, а лишь взяли объяснительные, которые даже не зарегистрировали в ЕРПП. На следующий день родители вновь пришли в ГОВД, и заявление у них опять не приняли.

Возмущенные бездействием правоохранительных органов граждане обратились в СМИ и за юридической помощью в общественное объединение "Союз Единения". Юрист помогла составить заявление о бездействии милиции в отделение ГКНБ Таласа. Только увидев его, заявление матерей в дежурной части приняли и зарегистрировали в ЕРПП по статье 165 УК КР.

Затем было возбуждено уголовное дело по статье 162 часть 4 ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего"), и по статье 266 часть 2 пункт 2 ("Хулиганство с применением холодного оружия") УК КР.

4 сентября подозреваемого задержали и взяли под арест.

По словам юриста ОО "Союз единения" (члена Коалиции против пыток в Кыргызстане), Луизы Суйунтбековой, защищающей интересы пострадавшей стороны, очередное судебное заседание прошло спокойно. Заслушали свидетеля, который, как выяснилось, ничего не видел и не слышал.

Из Бишкека приехали два психолога, работавших с девочками, и после дававших заключение. Их пригласил адвокат подсудимого. Они очень долго отвечали на вопросы.

А вот адвокат попросил суд направить в таласскую областную больницу ходатайство о выдаче истории болезни подсудимого. Якобы, мужчина в 2020 году получил серьезные травмы головы. Но судья сказал, что заниматься этим должен сам адвокат. Прокурор и потерпевшие также выступили против, посчитав, что информация о старых болезнях подсудимого, к данному делу отношения не имеет. В итоге в ходатайстве суд отказал, однако дал адвокату время до 3 декабря, чтобы обратиться в больницу самостоятельно.

Следующее заседание назначено на 3 декабря, когда, скорее всего, заслушают уже самого подсудимого.


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URL: https://www.vb.kg/410081
Теги:
дети, изнасилование, Талас, Кыргызстан
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