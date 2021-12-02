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Глава Минсельхоза КР призвал развивать единую товаропроводящую сеть ЕАЭС

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- Александра Василькова
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Министр сельского хозяйства КР Аскарбек Джаныбеков в рамках II Евразийского экономического конгресса рассказал о сложностях провоза кыргызских товаров через территорию соседних стран.

Также он заявил, что единая товаропроводящая сеть в ЕАЭС могла бы решить эту проблему.

"В 2020 году, несмотря на пандемию, экспорт Кыргызстана вырос. И мы напрямую столкнулись с проблемой формирования единого качественного объема сельскохозяйственной продукции для поставок в соседние страны и государства ЕАЭС", - сказал Джаныбеков.

По его словам, в Кыргызстане одним из инструментов развития сельскохозяйственного производства считается реализация программы кластерного развития. В стране после реформы 1992 года было создано 450 тысяч мелких и средних фермерских и крестьянских хозяйств.

"А экспортные возможности страны уменьшились обратно пропорционально числу созданных крестьянских хозяйств. Поэтому развитие кластерной системы может решить проблемы мелкотоварности и усилит экспортный потенциал республики", - рассказал Аскарбек Джаныбеков.

Он отметил, что на сегодня в Кыргызстане начато строительство шести торгово-логистических центров.

"Девять таких центров уже работает в стране. Что касается единой товаропроводящей сети, то нам необходимо делать акцент и на сухопутные перевозки. Этого требует географическое расположение Кыргызстана", - заключил министр.


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URL: https://www.vb.kg/410256
Теги:
ЕАБР, сельское хозяйство, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика
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