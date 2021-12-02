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Андрей Широков: Профицит бюджета за 9 месяцев – это заслуга властей КР

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- Александра Василькова
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Евразийский фонд стабилизации и развития пока не планирует оказывать выделять средства на поддержку бюджета Кыргызстана, сообщил исполнительный директор проектного блока ЕФСР Андрей Широков на полях II Евразийского экономического конгресса.

Он напомнил о том, что в прошлом году республика не смогла получить 100 миллионов долларов по программе финансовой поддержки стран - учредителей ЕФСР в связи с событиями осени прошлого года.

"В 2021 году у страны остались частично проблемы с последствиями пандемии, но они существенно меньше, чем в 2020 году. В прошлом году экономика упал и ВВП сократился. Но в этом году он вырос и неплохо. По итогам девяти месяцев 2021 года отмечен профицит бюджета. Это большая заслуга властей. Администрирование существенно улучшилось, налоговые и таможенные поступления выросли. При этом кабмин держит расходы под жестким контролем. Это и привело к профициту. Да, к концу года планируется, что он не сохранится, и бюджет в итоге будет дефицитным. Но при этом средства стабилизационного фонда могут и не потребоваться - страна может справиться и собственными ресурсами", - рассказал Широков.


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URL: https://www.vb.kg/410269
Теги:
бюджет, Кыргызстан, экономика, финансы, ЕАБР
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