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ЕАБР готов рассматривать инвестиции в малую гидроэнергетику Кыргызстана

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- Александра Василькова
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Разработка планов реализации перспективных проектов в области малой энергетики стала предметом обсуждения между представительством Евразийского банка развития по Кыргызской Республике и "РусГидро" (АО "Институт Гидропроект"), сообщает пресс-служба ЕАБР.

Рабочая встреча представителей двух организаций прошла в Бишкеке в конце ноября текущего года. Стороны обсудили комплекс вопросов по оказанию всесторонней поддержки энергетической отрасли Кыргызстана и проектированию объектов энергогенерации на основе источников возобновляемой энергии.

По словам директора ЕАБР по КР Нурлана Акматова, на рассмотрении банка находится несколько перспективных проектов строительства малых ГЭС, в том числе планируемый Ак-Куленской ГЭС в Иссык-Кульской области.

Программа по финансированию проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) разработана и утверждена ЕАБР в 2019 году. Ее целью является наращивание портфеля проектов в сфере ВИЭ, оказание поддержки государствам - участникам в развитии зеленой энергетики, и в дальнейшем - по расширению экспертизы в области зеленой экономики.

"Кыргызстан открыто говорит о намерении внедрить и перейти на зеленую энергетику, с целью чего заявлена программа развития малой гидроэнергетики "Зеленый миллиард". "Институт Гидропроект" является консультантом программы. Опираясь на свой многолетний опыт мы нацелены на устойчивое сотрудничество с кыргызскими инвесторами", - подчеркнул директор по операционному управлению и развитию "РусГидро" Тимофей Поздняков.


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URL: https://www.vb.kg/410502
Теги:
ГЭС, энергетика, Кыргызстан, экономика, ЕАБР
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