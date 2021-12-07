ЕАБР готов рассматривать инвестиции в малую гидроэнергетику Кыргызстана

Разработка планов реализации перспективных проектов в области малой энергетики стала предметом обсуждения между представительством Евразийского банка развития по Кыргызской Республике и "РусГидро" (АО "Институт Гидропроект"), сообщает пресс-служба ЕАБР.

Рабочая встреча представителей двух организаций прошла в Бишкеке в конце ноября текущего года. Стороны обсудили комплекс вопросов по оказанию всесторонней поддержки энергетической отрасли Кыргызстана и проектированию объектов энергогенерации на основе источников возобновляемой энергии.

По словам директора ЕАБР по КР Нурлана Акматова, на рассмотрении банка находится несколько перспективных проектов строительства малых ГЭС, в том числе планируемый Ак-Куленской ГЭС в Иссык-Кульской области.

Программа по финансированию проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) разработана и утверждена ЕАБР в 2019 году. Ее целью является наращивание портфеля проектов в сфере ВИЭ, оказание поддержки государствам - участникам в развитии зеленой энергетики, и в дальнейшем - по расширению экспертизы в области зеленой экономики.

"Кыргызстан открыто говорит о намерении внедрить и перейти на зеленую энергетику, с целью чего заявлена программа развития малой гидроэнергетики "Зеленый миллиард". "Институт Гидропроект" является консультантом программы. Опираясь на свой многолетний опыт мы нацелены на устойчивое сотрудничество с кыргызскими инвесторами", - подчеркнул директор по операционному управлению и развитию "РусГидро" Тимофей Поздняков.