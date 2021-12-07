Минтранском призывает водителей быть аккуратнее на перевалах

Минтранском призывает водителей при пересечении перевальных участков иметь при себе цепи противоскольжения, не выезжать на встречную полосу (в случае затора) и не препятствовать выезду на место пробок спецтехнике во время снегопада.

Как сообщает Кыргызгидромет, 8 декабря, ночью на большей части территории Чуйской области, в отдельных районах Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей ожидаются дождь и снег. В предгорных и горных районах Ошской, Жалал-Абадской областей снег. В долинной зоне Ошской, Жалал-Абадской областей и в Баткенской области без осадков.

Утром и днем на большей части территории Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в отдельных районах Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, областей дождь, снег, в горных районах снег, в Баткенской области без осадков. В Чуйской области в отдельных районах осадки интенсивные. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

Как показал мониторинг последних дней, многие водители так и не "переобули" свои транспортные средства. Однако главная опасность летних шин заключается в том, что уже при нулевой температуре они начинают терять свои тормозные качества. В сильные морозы состояние резины становится еще более катастрофическим. Тормозной путь на летних покрышках в два раза длиннее, чем на зимних и это может стать причиной ДТП.

Поэтому рекомендуем ни в коем случае не выезжать на перевальные участки с летней резиной, так как на перевалах, когда идет снег, образуется снежный накат.

Минтранском призывает водителей при пересечении перевальных участков иметь при себе цепи противоскольжения, не выезжать на встречную полосу (в случае затора) и не препятствовать выезду на место пробок спецтехнике, предназначенной для разброса инертных противоскользящих материалов. Ни в коем случае не выезжать на перевальные участки с летней резиной, так как на перевалах идет снег и образуется снежный накат.

Все эти меры предосторожности помогут водителям избежать создания искусственных пробок и многочасового нахождения на перевалах во время снежной пурги.

В случае выезда на перевальные участки просим держать дистанцию между машинами в 500 метров, чтобы предотвратить попадание под снежную лавину.