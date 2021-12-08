В Токмоке задержали двух мужчин, подозреваемых в краже контейнера

2 декабря в ОВД города Токмок с заявлением по факту кражи обратилась 41-летняя местная жительница, она просила принять меры в

отношении неизвестных лиц, которые со двора летнего кафе расположенного на одной из улиц города украли морской контейнер (40 тонн). Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сумма причиненного ущерба составило 120 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП ОВД Токмока согласно статье 205 (Кража) УК КР. Было начато досудебное производство.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Токмока подозреваемые по данному факту были установлены и доставлены в ОВД района. Выяснилось, что подозреваемые, успели продать краденное скупщиком черного металла. В настоящий момент сотрудники милиции проверят вышеуказанных лиц, к другим фактам кражи.

Досудебное производство продолжается.