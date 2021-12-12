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В Ошской области зарегистрировано 304 случая кражи скота

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба УВД Ошской области сообщает, что по подозрению в краже задержаны 17-летний житель сельской управы Кашкар-Кыштак Кара-Сууйского района Ж. уулу А. и 16-летний житель сельской управы Нариманов Кара-Сууйского района О. уулу

Т. В качестве вещественных доказательств были изъяты 3 украденных овцы.

Ранее в единый реестр преступлений Кара-Суйского РОВД зарегистрированы заявления от 4 жителей Кашкар-Кыштакского и Наримановского сельских управ Кара-Сууйского района.

Заявления граждан зарегистрированы в ЕРП ОВД Кара-Сууйского района, возбуждено уголовное дело по статье 205 УК КР. Расследование продолжается.

За 11 месяцев 2021 года в Ошской области зарегистрировано 304 случая кража скота. Из них раскрыто 286 или 94 процента зарегистрированных преступлений. Сообщалось о пропаже 549 голов скота. Сумма ущерба гражданам составила 15 миллионов 758 тысяч сомов. В результате оперативных мероприятий областной милиции выявлено 499 похитителей крупного рогатого скота и возбуждено уголовное дело. В ходе судебного разбирательства потерпевшим было возмещено 14 миллионов 24 тысячи сомов, или 88,9 процента ущерба. Анализ показал, что 148 зарегистрированных жалоб были похищены со двора или сарая потерпевших. В 153 случаях пропали с пастбищ. Всего за кражу скота было арестовано и привлечено к ответственности 64 граждан. Из них 24 граждан были ранее

судимы за кражу скота.

Для удовлетворения жалоб 18 нераскрытых заявителей проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску 50 пропавших без вести животных.


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URL: https://www.vb.kg/410722
Теги:
кража, Ош, Ошская область, Кыргызстан
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