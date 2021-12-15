В Токмоке мужчина украл колесо машины и продукты. Его задержали

Участковыми ОВД города Токмок задержан мужчина по подозрению в краже, сообщает пресс-служба УВД Чуйской области.

Уточняется, что 5 декабря текущего года в органы внутренних дел с заявлением обратился местный житель, у которого неизвестный, проникнув в дом, похитил колесо от автомашины и продукты питания.

Данный факт был зарегистрирован в едином реестре преступлений по признакам преступлений предусмотренных статьёй 205 (Кража) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий во время проведения профилактических и рейдовых мероприятий участковыми уполномоченными милиции города Токмок установлен и доставлен в следственную службу Б.Т., 1984 года рождения, подозреваемый в краже.

Досудебное производство продолжается.