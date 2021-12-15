ВОЗ сообщила о снижении смертности от COVID-19 в мире

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что количество новых случаев инфицирования коронавирусом в мире снизилось на 5 процентов, сообщается на сайте организации.

Согласно данным доклада, количество летальных исходов снизилось на 10 процентов по сравнению с прошлой неделей.

"Число как новых случаев заражения, так и смертей снизилось за прошлую неделю по сравнению с предшествующей неделей на 5 процентов и на 10 процентов соответственно", - говорится в докладе.

По приведенной в документе статистике, с 6 по 12 декабря было выявлено 4 миллиона 817 инфицированных и зарегистрирован 46 961 летальный исход. На Европу приходится 65 процентов зафиксированных заражений и 60 процентов смертей.

Наибольший рост числа новых случаев на прошлой неделе отмечен в Африканском регионе, за ним следует Западно-Тихоокеанский регион, где рост составил 7 процентов. В Американском регионе и регионе Юго-Восточной Азии зарегистрировано снижение на 10 процентов, а в Европейском регионе снижение составило 7 процентов.