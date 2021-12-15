Эксперты провели тур по домам Бишкека, использущим зеленые технологии

Эксперты по зеленым технологиям провели тур по новостройкам столицы с участием депутата Бишкекского городского кенеша Кадырбека Атамбаева, первого вице-мэра города Бишкека Максатбека Сазыгулова, представителей администрации президента и СМИ посетили 5 домов, которые сокращают выбросы PM2.5 и CO2 благодаря энергоэффективным технологиям, такие как "чистые" печи, солнечные коллекторы, энергоэффективное строительство, утепление жилых домов и другое.

Тур был организован в связи с возникшим энергетическим кризисом и критическими показателями загрязнения атмосферного воздуха в Бишкеке. Согласно исследованию ОО "МувГрин", частный сектор является крупнейшим источником смога во время отопительного сезона.

Первый дом, который посетили участники мероприятия спроектирован известным архитектором Сайкал Жунушевой. Здание отвечает всем критериям энергоэффективного строительства: учет солнцестояния в разные времена года, материалы, толщина стен и тд. В доме установлено гибридное отопление: солнечные коллекторы и газовая установка. Этой зимой сумма за отопление данного дома площадью 450 м2 составляет в среднем 2000 сомов в месяц. По словам хозяев, благодаря правильному проектированию и строительству в доме не используется газовое отопление в солнечные дни зимой и не кондиционируется летом.

В рамках тура участники также посетили дома, которые были комплексно утеплены, и сократили энергопотери через окна, стены, потолки, двери или в системе отопления. Благодаря энергоэффективному строительству или утеплению дома можно сократить расходы на отопление в разы. Участники тура также ознакомились с примером пиролизной печи, сконструированной местным инженером. Технология пиролизного сжигания, позволяет преобразовывать уголь в газ, а не дым. Таким образом, твердое топливо используется ресурсоэффективно с минимальным загрязнением атмосферного воздуха. Дым, который виден из труб указывает на то, что топливо не горит эффективно, а тлеет.

В завершение тура участники посетили офис ОФ "Юнисон Групп", где в этом году тестируют солнечную станцию мощностью 6,4 кВт. Без центральных распределительных сетей в офисе работает WI-FI, 15 компьютеров, несколько кондиционеров, холодильник, микроволновая печь, осветительные и энергосберегающие приборы. При инвестировании в солнечные панели электричество вырабатывается бесплатно.

В ходе тура участники ознакомились с зелеными технологиями и практическими мерами. Дальнейшие шаги по внедрению технологий, такие как изменение нормативно-правовых актов, создание механизмов, возможные субсидии будут обсуждены экспертами, представителями соответствующих госструктур, а также жителями частных домов на городской площадке "Шааркана: Как топить и дымить меньше частным домам?".

Организаторы приглашают все заинтересованные стороны принять участие в продвижении экологичных решений.

Зарегистрироваться можно здесь.

Мероприятие пройдет 16 декабря 2021 года, по адрпесу: Эркиндик 64Б (ОлолоЭркиндик), 18.00 до 20.00

Необходимо пройти регистрацию заранее, т.к. места ограничены.