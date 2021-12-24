Мужчина из Иссык-Аты пропал две недели назад. Его ищут

Разыскивается без вести пропавший Боровинский Михаил Юрьевич, 1962 года рождения. Мужчина вышел из дома, расположенного в дачном посёлке завода Кыргызавтомаш, по улице Садовая №62, Ыссык-Атинского района примерно в 15:00 часов 11 декабря 2021 года и не вернулся.

Приметы: рост 185-190 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза карие, нос прямой.

Особые приметы: на правой руке указательном пальце не имеется фаланги.

Был одет: черная куртка, синие джинсы, черные ботинки.

Просьба всем, кто владеет, какой либо информацией о данном лице,

сообщить по телефонам: деж. часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27,

(0312) 43-88-85, деж. часть ОВД Ыссык-Атинского района (0312) 61 69 07,

0702 44 44 88. 0703 17 17 25. (группа розыска).