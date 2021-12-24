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Швейцарский суд постановил вернуть компании Гульнары Каримовой $70 млн

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- Александра Василькова
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Швейцарский суд постановил вернуть компании Гульнары Каримовой замороженные активы на 70 миллионов долларов. Об этом сообщает Swissinfo.

Это средства из замороженных в рамках уголовного дела против старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Следствию не удалось установить, что эти 70 миллионов долларов были получены в результате преступления, говорится в заявлении Федерального уголовного суда.

Компания Takilant, бенефициаром которой являлась Гульнара Каримова, была связана с двумя из пяти швейцарских счетов, в отношении которых сейчас ведется уголовное расследование. Общая сумма, конфискованная у компании, составила более $350 млн.


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URL: https://www.vb.kg/411412
Теги:
бизнес, Узбекистан, экономика, Гульнара Каримова
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