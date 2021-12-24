Швейцарский суд постановил вернуть компании Гульнары Каримовой $70 млн

Швейцарский суд постановил вернуть компании Гульнары Каримовой замороженные активы на 70 миллионов долларов. Об этом сообщает Swissinfo.

Это средства из замороженных в рамках уголовного дела против старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Следствию не удалось установить, что эти 70 миллионов долларов были получены в результате преступления, говорится в заявлении Федерального уголовного суда.

Компания Takilant, бенефициаром которой являлась Гульнара Каримова, была связана с двумя из пяти швейцарских счетов, в отношении которых сейчас ведется уголовное расследование. Общая сумма, конфискованная у компании, составила более $350 млн.