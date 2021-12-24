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Камбмин рассмотрел проект развития кластерного механизма АПК

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- Александра Василькова
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Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Азиз Аалиев провел совещание по обсуждению вопросов развития сельского хозяйства. В ходе совещания были подняты вопросы развития кластерной системы, подготовка к весенним полевым работам, обеспечение сельхозпроизводителей семенами, горюче-смазочными материалами и поливной водой в вегетативный период, сообщается на сайте кабинета министров.

Аалиев отметил, что несовершенство действующих механизмов регулирования агропромышленного комплекса и неэффективный менеджмент отражаются на производительности труда сельхозпроизводителей.

"У нас есть наглядные примеры успешной работы сельскохозяйственных кластеров. Их надо брать в пример и оказывать им максимальную поддержку со стороны государства. ГСМ, обеспечение семенами, подготовка документации для последующего экспорта - во всех этих направлениях необходимо оказать помощь. Стимулируя кластерное производство, мы способствуем развитию регионов, что увеличивает занятость местного населения, повышает конкурентоспособность и качество производимой продукции", - сказал Азиз Аалиев.

Заместитель министра сельского хозяйства Азамат Мукашев презентовал концепцию политики кластерного развития отечественного агропромышленного комплекса.

Он отметил, что проведена работа по разделению предприятий по виду деятельности на 9 основных кластеров, в том числе по предприятиям, обеспечивающим продовольственную безопасность страны. В соответствии с проектом каждому кластеру будет оказана целенаправленная государственная поддержка, направленная на конечный результат.

Стоит отметить, что во встрече приняли участие представители бизнес-сообщества, которые высказали свои предложения по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса, а также озвучили проблемы, возникающие при производительной деятельности.

Заместитель председателя кабинета министров отметил, что предприятия, работающие по принципу кластерной системы, становятся лидерами в своей сфере, что также может послужить дополнительным стимулом объединения крестьянских хозяйств в кластеры.


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URL: https://www.vb.kg/411430
Теги:
Кыргызстан, экономика, Кабинет министров, кабмин
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