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Казахстан направил в Афганистан 155 тонн продовольствия и медикаментов

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- Александра Василькова
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Казахстан в рамках гуманитарной помощи Афганистану отправил в эту страну партию продовольствия и медикаментов на 1,9 миллиона долларов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на казахстанское министерсттво торговли и интеграции.

Казахстанская делегация во главе с министром Бахытом Султановым с торгово-экономической миссией посетила Кабул. Во время переговоров с афганской стороной министр сообщил, что по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева выделена гуманитарная помощь Афганистану в виде 5 тысяч тонн муки.

Он также проинформировал представителей афганского правительства, что Казахстан всецело поддерживает и активно участвует в усилиях ООН по преодолению гуманитарного кризиса в Афганистане. Так, Всемирная продовольственная программа закупила 20 тысяч тонн казахстанской муки.

"Наша страна, как и многие международные партнеры, выражает надежду, что активная фаза межафганского конфликта завершена и пришло время для восстановления страны в постконфликтном периоде", - добавил Султанов.

Он также подчеркнул, что Казахстан придерживался и придерживается политики невмешательства во внутренние дела Афганистана.

"Мы традиционно выступаем за мирный, единый, независимый и процветающий Афганистан, свободный от терроризма и наркопреступности. Афганский народ вправе сам определить свое будущее во имя установления мира и дальнейшего развития, - заявил Султанов.


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URL: https://www.vb.kg/411518
Теги:
Афганистан, гуманитарная помощь, Казахстан
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