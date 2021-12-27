10 тонн технической соли посыпали на 133 столичных улицах

Пресс-служба столичного муниципалитета сообщает, что с 4 часов утра сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" на службе - очищают город от снега.

Также работники устраняют образовавшийся гололед. На 10 часов утра уже использовано 10 тонн технической соли. Посыпка проводится на 133 улицах города.

В уборке задействовано 39 машин: 26 снегоуборочных машин на базе МАЗ, 2 пескоразбрасывательные машины на базе ЗИЛ-130, 2 фронтальных погрузчика, 5 тракторов с щетками и лопатами и 4 универсальные комбинированные машины. Также на службе - 121 грузчик и 650 дворников.

В муниципалитете просят горожан, ставших свидетелями неубранных отдельных участков вдоль трасс, сообщать об этом на WhatsApp столичной мэрии: (0554) 18-21-85 или звонить по номерам: 1840 и 1850 круглосуточно. Также на данные номера можно обращаться по уборке снега, льда, посыпке солью проезжей части дорог и тротуаров на остальной территории.