Канат Абдрахманов стал заместителем министра экономики и коммерции

Сегодня, 27 декабря, в ходе аппаратного совещания министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев представил нового заместителя министра - Каната Абдрахманова.

Соответствующее распоряжение от 17 декабря 2021 года № 668 подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Как отметил министр, Каната Жаныбековича по прошлой работе многие члены коллектива уже знают. У него достаточно большой опыт и авторитет, работал в Министерстве экономики начальником управления инвестиционной политики и торговли, был советником Министерства инвестиций, Министерства экономики и коммерции.

Пользуясь случаем, новый замминистра Канат Абдрахманов выразил слова благодарности за оказанное доверие и честь, отметив, что он в полной мере осознает уровень ответственности и дальше готов выполнять важнейшие задачи, поставленные перед министерством по реализации государственной экономической политики.