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Канат Абдрахманов стал заместителем министра экономики и коммерции

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 27 декабря, в ходе аппаратного совещания министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев представил нового заместителя министра - Каната Абдрахманова.

Соответствующее распоряжение от 17 декабря 2021 года № 668 подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Как отметил министр, Каната Жаныбековича по прошлой работе многие члены коллектива уже знают. У него достаточно большой опыт и авторитет, работал в Министерстве экономики начальником управления инвестиционной политики и торговли, был советником Министерства инвестиций, Министерства экономики и коммерции.

Пользуясь случаем, новый замминистра Канат Абдрахманов выразил слова благодарности за оказанное доверие и честь, отметив, что он в полной мере осознает уровень ответственности и дальше готов выполнять важнейшие задачи, поставленные перед министерством по реализации государственной экономической политики.


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URL: https://www.vb.kg/411549
Теги:
назначение, экономика, Министерство экономики, Кабинет министров
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