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Узбекистан открыл зарубежный склад в Китае

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В провинции Ганьсу, на северо-западе Китая открылся зарубежный склад Узбекистана, сообщило ИА "Синьхуа". Склад вместимостью 9000 кубометров расположен в таможенном логистическом центре международного сухого порта в городе Ланьчжоу - столице Ганьсу.

Наличие склада облегчит товарооборот между Китаем и Узбекистаном: время доставки товаров сократится с 30 до 3-4 дней. Склад также позволит упростить транспортировку больших партий товаров для компаний.

В октябре этого года в Ташкенте был открыт аналогичный зарубежный склад провинции Ганьсу. Он помогает китайским провинциям выйти на рынок Центральной Азии и упрощает торговлю между странами.

Между тем Узбекистан и Казахстан в наступающем году приступят к созданию логистического хаба на общей границе. В рамках визита президента РУ Шавката Мирзиёева в Казахстан в начале декабря стороны договорились о строительстве Международного центра промышленной кооперации, который призван стать крупнейшим торгово-промышленным хабом в Центральной Азии. В 2022 году будет сформирована правовая база для организации деятельности центра и определены земельные участки под реализацию проекта, сообщает издание LS со ссылкой на министерство торговли и интеграции Казахстана.

Центр планируется построить до 2025 года. Он позволит сократить количество участников в цепи поставок, снизить стоимость продукта для конечного потребителя и увеличить скорость доставки товара, улучшить деловые связи между производителями и предпринимателями двух стран и увеличить товарооборот не только между Узбекистаном и Казахстаном, но и с другими странами региона.

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/411704
Теги:
Китай, Узбекистан
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