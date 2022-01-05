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СМИ: в Казахстане митингующие вновь стягиваются в центр Алма-Аты

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- Алина Мамаева
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Группа молодых людей в среду направляется пешком и на автотранспорте из окраинных районов Алма-Аты к центру города, где во вторник прошли массовые стычки с правоохранителями, передают РИА Новости со ссылкой на материалы из соцсетей.

На опубликованных в социальных сетях видео видно, что один из участников марша держит в руках щит сотрудника специального полицейского подразделения, предположительно, захваченный во время вчерашних столкновений.

Фото и видеоматериалы из социальных сетей также свидетельствуют, что протестующие передвигаются на специальной технике, которая также, возможно, принадлежала силовикам.

В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.


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URL: https://www.vb.kg/411919
Теги:
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев
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