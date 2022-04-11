Погода
$ 85.50 - 86.50
€ 94.07 - 95.07

В Токмоке состоялось открытие международного медицинского вуза

234  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На днях в городе Токмоке Чуйской области прошло торжественное открытие международного медицинского учебного заведения. Заведение открыто усилиями Кыргызского международного университета (КМУ) и иностранными партнерами. Вуз оборудован современной медицинской техникой. Здесь обучаются студенты из Индии, Пакистана и Бангладеша.

По словам партнера КМУ Мухамаммеда Имрана Назира, в настоящее время в данном учебном заведении обучаются 150 студентов, и в планах увеличить количество обучающихся до 500. В скором времени начнется строительство общежития. Также по его сообщению, совместно с КМУ они планируют реализовать дальнейшие проекты. При этом он отметил, что главный акцент будет сделан на качество образования, и для этого созданы все передовые условия.

По сообщению завкафедры Дамира Дуйшенова, в университете имеются стол Пирогова, новейшие лабораторные принадлежности, электронные микроскопы, функционирует анатомический музей и так далее.

Иностранные же студенты данного вуза, помимо того, что восхищены природой Кыргызстана и гостеприимством кыргызстанцев, надеются стать первоклассными специалистами. Одна из таких студенток - Чима Хафса Ахмад - поделилась своим мнением по этому поводу.

"Мы надеемся, что получим хорошее образование и вернемся на родину достойными специалистами", - говорит девушка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/411952
Теги:
вуз, Индия, Токмак, Кыргызстан, медицина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  