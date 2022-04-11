В Токмоке состоялось открытие международного медицинского вуза

На днях в городе Токмоке Чуйской области прошло торжественное открытие международного медицинского учебного заведения. Заведение открыто усилиями Кыргызского международного университета (КМУ) и иностранными партнерами. Вуз оборудован современной медицинской техникой. Здесь обучаются студенты из Индии, Пакистана и Бангладеша.

По словам партнера КМУ Мухамаммеда Имрана Назира, в настоящее время в данном учебном заведении обучаются 150 студентов, и в планах увеличить количество обучающихся до 500. В скором времени начнется строительство общежития. Также по его сообщению, совместно с КМУ они планируют реализовать дальнейшие проекты. При этом он отметил, что главный акцент будет сделан на качество образования, и для этого созданы все передовые условия.

По сообщению завкафедры Дамира Дуйшенова, в университете имеются стол Пирогова, новейшие лабораторные принадлежности, электронные микроскопы, функционирует анатомический музей и так далее.

Иностранные же студенты данного вуза, помимо того, что восхищены природой Кыргызстана и гостеприимством кыргызстанцев, надеются стать первоклассными специалистами. Одна из таких студенток - Чима Хафса Ахмад - поделилась своим мнением по этому поводу.

"Мы надеемся, что получим хорошее образование и вернемся на родину достойными специалистами", - говорит девушка.