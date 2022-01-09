Акылбек Жапаров провёл совещание по развитию туризма

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках реализации указа президента о поддержке развития туризма провёл совещание в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Глава профильного министерства Азамат Жаманкулов представил предложения по развитию туристической отрасли, рассказав о потенциале историко-культурных и природных ценностей страны.

Акылбек Жапаров отметил, что указом главы государства сформирован Национальный совет по развитию туризма.

"Мы готовы оказать поддержку развитию приоритетной отрасли экономики - туризму, улучшить инфраструктуру, создав комфортные и безопасные условия для отдыха туристов. Все дороги, ведущие к туристическим объектам, должны быть переданы на баланс Министерства транспорта для их дальнейшей реконструкции и дальнейшего содержания. Нам необходимо ориентироваться на приоритетные направления туризма, такие как образовательный, оздоровительный и другие виды туристического отдыха", - сказал глава кабмина.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, международных организаций и туристический компаний.