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Акылбек Жапаров провёл совещание по развитию туризма

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- Александра Василькова
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках реализации указа президента о поддержке развития туризма провёл совещание в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Глава профильного министерства Азамат Жаманкулов представил предложения по развитию туристической отрасли, рассказав о потенциале историко-культурных и природных ценностей страны.

Акылбек Жапаров отметил, что указом главы государства сформирован Национальный совет по развитию туризма.

"Мы готовы оказать поддержку развитию приоритетной отрасли экономики - туризму, улучшить инфраструктуру, создав комфортные и безопасные условия для отдыха туристов. Все дороги, ведущие к туристическим объектам, должны быть переданы на баланс Министерства транспорта для их дальнейшей реконструкции и дальнейшего содержания. Нам необходимо ориентироваться на приоритетные направления туризма, такие как образовательный, оздоровительный и другие виды туристического отдыха", - сказал глава кабмина.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, международных организаций и туристический компаний.


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URL: https://www.vb.kg/412069
Теги:
Акылбек Жапаров, туризм, Кыргызстан, кабмин
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