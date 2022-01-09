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Акылбеку Жапарову рассказали о планах строительства школ и дорог в столице

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- Александра Василькова
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел рабочее совещание в мэрии города Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе совещания мэр столицы Айбек Джунушалиев сообщил, что в текущем году предлагается за счёт республиканского бюджета построить 15 школ, в том числе построить дополнительные учебные корпуса к существующим школам.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что президент Садыр Жапаров поставил перед кабмином задачу к 1 сентября текущего года решить имеющиеся вопросы по строительству школ в городе Бишкеке.

"Эта задача должна быть выполнена в положенный срок. Дети должны учиться в современных школах - школах завтрашнего дня. В этих учебных заведениях будут получать качественное образование и формироваться как личность наше подрастающее поколение - будущее нашей страны. Важно повысить уровень и качество школьного образования", - сказал он.

Также были презентованы проекты, в том числе по строительству двух автодорог и сквера.

По итогам совещания дан ряд поручений.


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URL: https://www.vb.kg/412072
Теги:
Акылбек Жапаров, Айбек Джунушалиев, мэрия, Бишкек, Кыргызстан, кабмин
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