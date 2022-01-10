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Ученые усомнились в эффективности средств от похмелья

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- Анастасия Карелина
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Британские ученые сравнили результаты клинических испытаний семи средств от похмелья и не обнаружили свидетельств того, что хотя бы одно из них действительно помогает от последствий чрезмерного употребления алкоголя. Результаты данных исследования опубликовал научный журнал Addiction.

"Все изученные нами средства от похмелья не могут пройти даже самые простые проверки на эффективность. Соответственно, пока похмелье можно предотвратить только двумя способами – либо отказаться от алкоголя, либо пить его умеренно", - рассказал один из авторов исследования, научный сотрудник Королевского колледжа Лондона Эммерт Робертс.

Робертс и его коллеги провели мета-исследование статей с результатами клинических испытаний семи лекарств от похмелья: настоек на основе экстрактов гвоздики, женьшеня, корейской груши и конфетного дерева, а также современных синтетических лекарственных препаратов на основе пиритинола, толфенамовой кислоты и левоцистеина. Каждое из лекарств прошло через рандомизированные клинические испытания: их участники намеренно напивались и пытались избавиться от похмелья с помощью одного из этих средств.

Ученые проанализировали выводы разработчиков этих средств и проверили их с помощью методов статистики и других научных инструментов, позволяющих оценивать достоверность проверок препаратов от похмелья. Анализ показал, что ни одно из этих средств не улучшило состояние добровольцев значимым образом. Кроме того, ученые заметили, что при проведении почти всех испытаний были серьезные методологические проблемы.

В частности, примерно в половине экспериментов участвовали только мужчины, а в условиях проведения почти всех испытаний почти никогда не указывались дозы алкоголя, его марка, время приема и закуска. Кроме того, ни одно средство пока не прошло повторную независимую проверку в ходе других экспериментов. Это вызывает дополнительные сомнения в достоверности результатов подобных исследований.

Поэтому Робертс и его коллеги считают, что ни одно из изученных ими средств от похмелья не может полностью избавить человека от неприятных последствий злоупотребления алкоголем. Ученые надеются, что их коллеги учтут все выявленные методологические проблемы и проведут новые испытания, в достоверности которых можно будет уже не сомневаться.


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URL: https://www.vb.kg/412152
Теги:
Великобритания, наука
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