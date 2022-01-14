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В Сокулукском районе задержан криминальный дуэт, похищавший аккумуляторы

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- Анастасия Карелина
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В Сокулукском районе задержаны два человека, подозреваемые в краже аккумуляторов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

3 декабря 2021 года в органы внутренних дел Сокулукского района обратился с заявлением житель села Новопавловка С.К. Он рассказал, что некто похитил у него из грузовой машины, припаркованной во дворе, два аккумулятора.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений по признакам, предусмотренным статьей 205 ("Кража") УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении данного преступления были задержаны Д.М. и М.А. Оба - 1997 года рождения.

В настоящее время сотрудниками милиции установлена причастность задержанных к 20 фактам аналогичных краж аккумуляторов на территории Чуйской области. Задержанные водворены в ИВС ОВД Сокулукского района.


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URL: https://www.vb.kg/412378
Теги:
ГУВД, ИВС, кража, Сокулукский район
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