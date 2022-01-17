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Китай к Олимпиаде запустил уникальную железнодорожную магистраль

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Одним из главных проектов к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм в Пекине стало строительство и запуск линии высокоскоростной железной дороги, которая соединила Пекин и Чжанцзякоу, сообщают СМИ.

На сегодняшний день Китай является мировым лидером по строительству высокоскоростных железных дорог. В данном проекте страна взяла новую высоту – линия между Пекином и Чжанцзякоу стала первой в мире высокоскоростной железной дорогой, на которой поезда могут развивать скорость движения 350 км/ч.

Помимо этого, дорога является интеллектуальной, ведь на ней применяется автономное вождение и множество автоматизированных технологий, которые работают без участия человека. Согласно прогнозам экспертов, внедрение такой системы позволит сократить потребление энергии на линии более чем на 7%.

Решение о строительстве данного объекта было принято из-за того, что в Пекине не было необходимых возможностей для проведения соревнований по лыжам и сноуборду, а в городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй имеются современные лыжные курорты и необходимая инфраструктура для приема спортсменов.

Строительство новой ветки высокоскоростной железной дороги протяженностью 174 км было начато во второй половине 2016 года, а в декабре 2019 года она была введена в эксплуатацию.

Новая железнодорожная магистраль будет обеспечивать пассажирские перевозки во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр и позволит сократить время в пути между столицей Китая и городом Чжанцзякоу с нынешних более чем трех часов до 55 минут или 1 часа 17 минут в зависимости от числа остановок. Всего вдоль маршрута расположено 10 станций.

Поезда отправляются с Северного вокзала Пекина и останавливаются в Цинхэ, Шахэ, Чанпине, есть станция у отрезка "Бадалин" Великой китайской стены, далее – в Дунхуаюане, Хуайлае, Сяхуа, Сюаньхуа и, наконец, в Чжанцзякоу.

На новой ветке применяется комплекс новых технологий – система тягового электроснабжения, спутниковая навигационная система "Бэйдоу", а также системы электронных билетов и прохода на станцию по сканированию удостоверения личности, технологии распознавания лица.

На линии курсирует первый в мире высокоскоростной поезд Fuxing, который оснащен студией прямого вещания 5G, способной транслировать контент на весь мир. Состав, состоящий из восьми вагонов (первого, второго и бизнес-класса), способен вместить более 560 человек, а в одном из вагонов оборудовано специальное рабочее пространство для СМИ. В поезде также установлены устройства для очистки воздуха, шкафчики для лыжного снаряжения и места для инвалидов-колясочников.

"Более 2700 датчиков автоматического контроля в поезде могут собирать данные в режиме реального времени и предоставлять рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию состава. В старых моделях поездов все фильтры кондиционера приходилось регулярно полностью заменять. С помощью датчиков контроля давления в фильтре теперь можно выбрать наиболее засоренную секцию для замены", – отметил заместитель руководителя центра инженерных исследований железнодорожного транспорта Чанчуня китайской корпорации CRRC Чжу Янь.

Напомним, что в столице КНР с 4 по 20 февраля 2022 года пройдет главное спортивное событие года – зимние Олимпийские игры, а Пекин станет единственным городом в мире, который принимал и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.


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URL: https://www.vb.kg/412541
Теги:
железная дорога, Китай, Олимпийские игры
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