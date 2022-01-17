Разыскивается жительница села Гульча Бактыгуль Усонова

Алайское РОВД просит помощи в розыске без вести пропавшей жительницы села Гульча Алайского района, 1951 года рождения Бактыгуль Усоновой. Она вышла из дома 12 января 2022 года примерно в 14:00 и не вернулась. Приметы: рост 160-165 см, плотного телосложения, круглое смуглое лицо, короткие седые волосы. В день пропажи на ней была: коричневая беретообразная шапка, фиолетовая кофта, черные брюки. Если вы видели Усенову Бактыгуль или владеете информацией, о местонахождении женщины, звоните по телефонам: (03234) 5-14-72, (03232) 4-63-50, 0773 03 92 12, 0557 54 00 30.