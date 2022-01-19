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В Гонконге расследуют возможный случай передачи коронавируса от хомяков

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Медики Гонконга расследуют первый возможный случай передачи коронавируса людям от домашних животных. Как сообщила во вторник газета South China Morning Post, речь идет об обстоятельствах инфицирования сотрудницы зоомагазина, в котором продавались хомяки.

У женщины был выявлен дельта-штамм коронавируса. Данная разновидность не фиксировалась в городе более трех месяцев, в отличие от варианта "омикрон". Специалисты полагают, что сотрудница могла заразиться от хомяка, привезенного из-за рубежа.

Одиннадцать образцов тестов, проведенных в магазине у продававшихся там хомяков, во вторник дали положительные результаты на коронавирус. Также подтвердился еще один случай заболевания ковидом - у посетительницы, купившей этого зверька.

Вслед за этим санитарные власти потребовали от зоомагазинов города и недавних покупателей хомяков сдать этих животных для истребления. По данным газеты, эта мера коснется около 2 тыс. особей декоративных грызунов. Также приостанавливается продажа и завоз из-за рубежа такого рода питомцев.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/412610
Теги:
Китай, коронавирус
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