В Гонконге расследуют возможный случай передачи коронавируса от хомяков

Медики Гонконга расследуют первый возможный случай передачи коронавируса людям от домашних животных. Как сообщила во вторник газета South China Morning Post, речь идет об обстоятельствах инфицирования сотрудницы зоомагазина, в котором продавались хомяки.

У женщины был выявлен дельта-штамм коронавируса. Данная разновидность не фиксировалась в городе более трех месяцев, в отличие от варианта "омикрон". Специалисты полагают, что сотрудница могла заразиться от хомяка, привезенного из-за рубежа.

Одиннадцать образцов тестов, проведенных в магазине у продававшихся там хомяков, во вторник дали положительные результаты на коронавирус. Также подтвердился еще один случай заболевания ковидом - у посетительницы, купившей этого зверька.

Вслед за этим санитарные власти потребовали от зоомагазинов города и недавних покупателей хомяков сдать этих животных для истребления. По данным газеты, эта мера коснется около 2 тыс. особей декоративных грызунов. Также приостанавливается продажа и завоз из-за рубежа такого рода питомцев.

Источник: ТАСС