Погода
$ 84.80 - 84.92
€ 97.10 - 97.50

В Кыргызстане жертвам пыток выплатят по 100 тысяч сомов

356  1
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Член Коалиции против пыток в Кыргызстане ОФ "Кылым шамы" сообщил, что 18 января 2021 года Верховный суд поддержал трех жертв пыток, оставив в силе решение районного суда, согласно которому каждому из них будет выплачено по 100 тысяч сомов.

Уточняется, что суд не удовлетворил жалобу МВД и Министерства экономики и финансов о снижении суммы компенсации каждой жертве пыток до 50 тысяч сомов и оставил в силе решение предыдущей инстанции. ⠀

Напомним, с 3 по 5 декабря 2013 года сотрудники ОВД города Кызыл-Кия с целью получения признательных показаний в совершении убийства применяли физическую силу с применением электрошокеров в отношении несовершеннолетних (на момент совершения пыток) лиц. Жертвы пыток боролись за свои права 7 лет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412695
Теги:
права человека, пытки, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
Нина горобец
20.01.2022, 11:38

Интересно, а из каких средств будут выплачены эти суммы? Опять из бюджета?!, а почему бы не обязать выплатить эти суммы именно за счёт виновных и тех, кто их прикрывая. Пусть продают свою недвижимость и другие ценности. А то получается, что вроде как государство за н х расплачивается. Это несправпдливо

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  