Участников Олимпиады-2022 поместят в антиковидный "пузырь"

Принимая во внимание усложняющуюся эпидемиологическую ситуацию во всем мире оргкомитет зимней Олимпиады обеспечивает все необходимые меры, чтобы обезопасить нахождение участников соревнований на территории олимпийских объектов.

В частности, чтобы оградить спортсменов от возможности заболеть COVID-19, китайская сторона решила полностью отрезать их от внешнего мира, поместив в подготовленную замкнутую систему. Обитатели антиковидного "пузыря" будут каждый день сдавать тест на инфекцию. Невакцинированным посетителям замкнутой системы придется отдохнуть на трехнедельном карантине.

Международный олимпийский комитет оценил ситуацию изнутри и дал положительную оценку принятым мерам по организации "Олимпийского периметра".

"Эта система безопасна. Вспышка заболевания не угрожает Играм и не повлияет на расписание, поскольку участники не имеют контактов с внешним миром", – отметил операционный директор МОК Пьер Дюкре.

Источник: podrobno.uz