Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.55 - 97.02

Бешимов: Мы должны сотрудничать с другими странами, но не зависеть от них

259  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мы 20 лет говорим о цифровизации, но первые шаги в этом сделали только сейчас. Пока даже аппарат президента ходит с кипами бумаг. Об этом на круглом столе "Внешнеполитические перспективы и вызовы в 2022 году" заявил руководитель отдела разработки политики и реализации реформ в управлении политических и экономических реформ администрации президента КР Аскар Бешимов.

По его словам, теперь же в ближайшее время будет переход на электронный документооборот.

 - Планируется переход в рамках Концепции политики КР по строительству ГЭС и "Зеленой экономике". Но здесь важно, что мы должны привлекать к сотрудничеству инвесторов и другие государства, но не зависеть от них, - подчеркнул Аскар Бешимов.

Отметим, организаторами мероприятия выступил ОФ "Евразийское поколение" в партнёрстве с международной ассоциацией ветеранов спецподразделений "Альфа".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412887
Теги:
Аскар Бешимов, ЕАЭС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  