Бешимов: Мы должны сотрудничать с другими странами, но не зависеть от них

Мы 20 лет говорим о цифровизации, но первые шаги в этом сделали только сейчас. Пока даже аппарат президента ходит с кипами бумаг. Об этом на круглом столе "Внешнеполитические перспективы и вызовы в 2022 году" заявил руководитель отдела разработки политики и реализации реформ в управлении политических и экономических реформ администрации президента КР Аскар Бешимов.

По его словам, теперь же в ближайшее время будет переход на электронный документооборот.

- Планируется переход в рамках Концепции политики КР по строительству ГЭС и "Зеленой экономике". Но здесь важно, что мы должны привлекать к сотрудничеству инвесторов и другие государства, но не зависеть от них, - подчеркнул Аскар Бешимов.

Отметим, организаторами мероприятия выступил ОФ "Евразийское поколение" в партнёрстве с международной ассоциацией ветеранов спецподразделений "Альфа".