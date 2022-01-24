Нацстатком: В январе цены на уголь остаются на уровне декабрьских

Розничные цены на уголь по состоянию на 21 января 2022 года в среднем по республике составили 5 тысяч 183 сома за тонну. Они остаются на уровне декабрьских цен, сообщает Национальный статистический комитет.

При этом, минимальные розничные цены наблюдались в селе Чаек (3 тысячи сомов за тонну), городах Балыкчы (4 тысячи сомов за тонну), Кара-Балта и Бишкек (4,5 тысячи сомов за тонну).

Наиболее высокие цены на уголь зафиксированы в городах Ноокат (7 тысяч 599 сомов за тонну), Баткен (7 тысяч 230 сомов за тонну) и Кара-Суу (7 тысяч сомов за тонну).

В отдельных наблюдаемых населенных пунктах отмечено снижение розничных цен на уголь, наибольшее из которых в городах Токтогул (на 622,6 сома за тонну), Кербен (на 510,5 сома за тонну), Узген (на 424,9 сома за тонну) и Баткен (на 368,3 сома за тонну).

Отметим, что временное регулирование цен на уголь местного производства введено постановлением камина от 11 октября 2021 года.Торговые точки продажи угля по сниженным ценам зафиксированы в городах Джалал- Абад ( 4 тысячм сомов за тонну), Ноокат (5 тысяч сомов за тонну) и Бишкек (3 тсячи сомов за тонну). Учитывая временный характер принятых мер, Нацстаткомом в ходе расчетов средних цен на уголь вышеперечисленные цены в итоги не включаются.