Политолог: Я не вижу пока равного партнерства между Кыргызстаном и Турцией

За идеей объединения тюркских народов, которые инициирует Анкара, прежде всего, стоят и политические и экономические интересы непосредственно самого руководства Турции. Об этом на круглом столе "Внешнеполитические перспективы и вызовы в 2022 году сообщил политолог и модератор Игорь Шестаков.

По его словам, в КР идут большие объемы поставок продукции из Турции в КР и другие страны. Но вот из КР в Турцию очень скромные объемы поставок.

- Если мы возьмем товарооборот и долю импорта-экспорта, то это наглядно показывает, кто получает от этого большую выгоду. И если мы говорим о тюркском межгосударственном объединении, то здесь речь не идет о равном партнерстве во внешнеторговой сфере. Интересы Турции видны. Но как будут реализовываться интересы Кыргызстана? Здесь пока открыта страница. Мы можем говорить о каких-то предполагаемых дивидендах, которые КР будет получать от "турановских" проектов. Это один вопрос. Другой вопрос возникает в плане военного сотрудничества. Свое вооружение Анкара предлагает не на безвозмездной основе. Это оружейный бизнес. И здесь все экономические дивиденды получает Турция. Хотя, например, по линии ОДКБ мы недавно безвозмездно получали военно-техническую помощь на 1 млрд долларов,- заявил Игорь Шестаков.

Политолог напомнил, что Турция и ранее оказывала военно-техническую помощь.

- Но она не была настолько значительной, чтобы повлиять на боеспособность Вооруженных сил КР. Не случайно шла речь, что с культурно-гуманитарной точки зрения проект "Туран" понятен, а вот с точки зрения экономики и безопасности - нет. Еще один важный момент. У нас внешнеполитические векторы формирует во многом трудовая миграция. То есть, люди, чьи переводы фактически формируют подушку безопасности нашей экономики. Но вот трудовая миграция из КР идет в ЕАЭС и конкретно – в Россию. Лишь маленький процент идет в Турцию. И в КР работает не меньше граждан ТР, чем наших там. Поэтому, участвуя во внешнеполитических проектах Турции, мы не должны делать это в ущерб ЕАЭС. Так как эти 2 млрд. долларов, которые идут туда, и большой процент занятости населения на предприятиях России является еще и гарантией общественно-политической ситуации. Это тоже важный момент. Если наши граждане не смогут поехать на заработки в Россию, тогда что будет здесь? Какие деструктивные силы это могут использовать? Это мы недавно видели по Казахстану. Поэтому, это также надо рассматривать в качестве безопасности, - пояснил Шестаков.

В связи с этим я не вижу пока равного партнерства между Кыргызстаном и Турцией. Пока идет игра в одни ворота, добавил политолог.

Отметим, организаторами мероприятия выступил ОФ "Евразийское поколение" в партнёрстве с международной ассоциацией ветеранов спецподразделений "Альфа".