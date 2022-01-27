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Китайские ученые обнаружили новый коронавирус летучих мышей NeoCov

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- Айжан Мамбеталиева
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Новый вирус является родственным возбудителю ближневосточной лихорадки MERS и способен проникать в клетки примерно таким же способом, как и SARS-CoV-2. Об этом сообщается в препринте, опубликованном на портале BioRxiv.

Исследователи под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня открыли в ЮАР новый коронавирус, потенциально опасный для людей. Кроме того, они предупредили об опасности NeoCov и риске его проникновения в человеческую популяцию. Ученые заявили, что для проникновения в организм человека вирусу необходимо мутировать. Они отметили, что на данный момент он представляет угрозу только летучим мышам.


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URL: https://www.vb.kg/413073
Теги:
Китай, наука, коронавирус, новости мира
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