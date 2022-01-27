Китайские ученые обнаружили новый коронавирус летучих мышей NeoCov

Новый вирус является родственным возбудителю ближневосточной лихорадки MERS и способен проникать в клетки примерно таким же способом, как и SARS-CoV-2. Об этом сообщается в препринте, опубликованном на портале BioRxiv.

Исследователи под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня открыли в ЮАР новый коронавирус, потенциально опасный для людей. Кроме того, они предупредили об опасности NeoCov и риске его проникновения в человеческую популяцию. Ученые заявили, что для проникновения в организм человека вирусу необходимо мутировать. Они отметили, что на данный момент он представляет угрозу только летучим мышам.