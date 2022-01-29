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Обстановка в Баткенской области стабильная, но милиция на усиленном режиме

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- Анастасия Карелина
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В Баткенской области обстановка стабильная. Личный состав УВД области работает в усиленном режиме, совместно с другими силовыми структурами контролируя и отслеживая текущую обстановку. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудниками УВД Баткенской и Согдийской области проводятся совместные патрулирования в приграничных селах Жаны-Жер, Арка-1, Арка-2, Достук, Жаштык, Кулуңду Максат Сада, Кулуңду Лейлекского района и в селах Гафуровского района Согдийской области.

В селах Ак-Сай, Таш-Тумшук, Орто-Боз, Кок-Терек, Кок-Таш, Самаркандек, Кызыл-Бел, Достук, Кара-Бак, Бакай, на участках Ак-Сай-Развилка, Ак-Сай-Ворух Баткенского района установлены блокпосты и организовано круглосуточное патрулирование, направленное на обеспечение безопасности местных жителей. С населением приграничных районов с целью урегулирования конфликтной ситуации проводятся разъяснительные мероприятия.

Кроме того, сотрудниками ОБДД УВД Баткенской области ведется работа по обеспечению безопасности дорожного движения.

В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области характеризуется, как стабильная. Ночь прошла спокойно, без происшествий.

В Баткенской области находится и координирует все действия территориальных органов внутренних дел и внутренних войск МВД Кыргызстана по обеспечению охраны общественного порядка заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев.


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URL: https://www.vb.kg/413210
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, МВД
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