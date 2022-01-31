В Сети набирает просмотры новый имиджевый ролик будущего экогорода Асман

В Интернете набирает просмотры новый имиджевый ролик экологически чистого города Асман, строительство которого планируется начать уже этой весной.

Видео сопровождается следующим текстом: "Проект экогорода Асман - это новое видение будущего. Асман экосити - это новые идеи и новые решения. Город Асман - это не только пункт назначения, но и дом для тех, кто мечтает о большом и масштабном. И для тех, кто хочет стать частью прогрессивной экологической жизни. Мы открыты для бизнеса, присоединяйтесь к нам".

Видео длится чуть больше минуты. Найти в нем можно практически все: великолепные виды горного края, Иссык-Куль, снежных барсов, народные ремесла и технологии будущего... Но вот у пользователей Сети презентационное видео особого энтузиазма не вызвало. Большинство комментариев - критические.