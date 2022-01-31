На 85-м жизни ушел из жизни знаменитый российский сценарист Виктор Мережко. Об этом сообщает lenta.ru и другие российские СМИ.

Виктор Мережко – был настоящей легендой советского и российского кино. По его сценариям снято более 60 художественным фильмов и мультфильмов, уже считающихся классикой кинематографа. Среди самых известных картин: "Родня", "Полеты во сне и наяву", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Аплодисменты, аплодисменты…", "Волчище – серый хвостище", "Приключения пингвиненка Лоло". Виктор Иванович и сам снялся в 14 фильмах, а как режиссер поставил 11. Выпустил более 40 книг.

Сценарист, драматург, кинорежиссер, актер, писатель, телеведущий (вел знаменитую "Кинопанораму" и программу "Мое кино"). Виктор Иванович стоял у истоков создания телеканала "ТВ-6 Москва", был первым вице-президентом Московской независимой вещательной корпорации, одним из основателей киноакадемии "Ника" и первым ее президентом. А также одним из организаторов кинофестиваля стран СНГ и Балтии "Киношок".

Как рассказал телеканал НТВ, дочь народного артиста России Мария пояснила, что пять лет назад Виктор Мережко перенес инсульт, но сумел быстро восстановиться. Ничто не предвещало беды, пока он не заболел вновь. В декабре Виктору Ивановичу резко стало плохо, он задыхался, но списывал все на обычную простуду. Сын практически силой увез его в больницу, где результаты КТ показали поражение легких на 90-95 процентов. Врачам Боткинской больницы и клиники МВД удалось снизить его до 65. Мережко стал ходить, шутил и врачи делали оптимистичные прогнозы. И вдруг у него отнялась нога. Решено было срочно делать операцию. Спустя неделю Виктора Мережко не стало.

Знаменитого кинематографиста похоронят в Москве на Троекуровском кладбище рядом с супругой Тамарой, умершей в 1997-м году.