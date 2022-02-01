Новогоднее поздравление с Марса прислал китайский космический зонд

Китайский орбитальный модуль "Тяньвэнь-1" прислал на Землю видеокадры с Марса и поздравление с наступающим Новым годом по лунному календарю. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Наступление нового года Тигра по традиционному календарю будет отмечаться 1 февраля, празднества официально продолжатся неделю.

По состоянию на понедельник аппарат "Тяньвэнь-1" провел на марсианской орбите уже 557 дней. Между тем марсоход "Чжужун" (Zhurong) прошел в общей сложности 1 524 м по поверхности планеты.