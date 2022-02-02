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Двухэтажные лондонские автобусы переделали в центры помощи бездомным

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- Анастасия Карелина
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Несколько знаменитых двухэтажных лондонских автобусов переделали под центры помощи для бездомных. Об этом сообщает Fastcompany.

За последние 18 месяцев количество бездомных в Великобритании выросло почти вдвое. Из-за вспышки коронавирусной инфекции без крыши над головой остались более 130 тысяч человек. Но теперь им есть, куда обратиться за помощью.

Несколько двухэтажных автобусов Лондона были переоборудованы для обслуживания людей из наиболее уязвимых слоев. В автобусах разместились центры поддержки и трудоустройства. Здесь оказывают помощь психологи. Также можно принять душ, подстричься, посетить врача-стоматолога и даже освоить финансовую грамотность.

Инициатива переоборудования автобусов в центры помощи бездомным принадлежит некоммерческой организации Change Please Foundation, которая поддерживает людей, оставшихся в силу ряда причин без крыши над головой, и максимально быстро возвращает их к полноценной жизни и работе.


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URL: https://www.vb.kg/413427
Теги:
Великобритания, автобусы, в мире
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