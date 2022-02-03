Горнолыжник Максим Гордеев и его тренер вылетели в Пекин

Горнолыжник Максим Гордеев вместе с тренером Игорем Борисовым вылетели в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх. Об этом сообщается на странице Федерации лыжного спорта Кыргызстана.

Максим Гордеев единственный кыргызстанец (родом из Каракола), который будет представлять Кыргызстан на ХХIV Зимних Олимпийских играх в Пекине. Огромное количество пользователей соцсетей пишут спортсмену свои слова поддержки.

Справка "ВБ": XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Предварительные соревнования начались 2 февраля.