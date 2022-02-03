Член ОПГ выманил у сотрудницы финансовой компании более 6 миллионов сомов

На Иссык-Куле по подозрению в особо крупном мошенничестве задержан член ОПГ. Осенью 2020 года он запугал сотрудницу финансовой компании конфискацией и выманил у нее более 6 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В сентябре 2020 года с заявлением в ОВД Балыкчы обратилась местная жительница. Она рассказала, что в период, когда проходили акции протеста из-за деятельности финансовых пирамид, к ней на работу в финансовую компанию пришли двое. Мужчины пояснили, что если милиция конфискует все денежные средства, то компания не сможет вернуть их клиентам.

Испуганная женщина взяла из кассы 6 миллионов 4 тысячи 400 сомов и отдала визитерам.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ОВД Балыкчы. По факту мошенничества началось досудебное производство.

В рамках досудебного производства оперативники СПЭНМ ОВД Балыкчы установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний местный житель С.К. Мужчина состоит на оперативном учете МВД, как член организованной преступной группировки.

Задержанному предъявлено обвинение по статье 209 ("Мошенничество") УК КР. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру.