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Голубую Жемчужину очистили от браконьерских сетей

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области совместно с работниками Генеральной дирекции биосферной территории "Иссык-Куль" провели работы по очистке водной поверхности озера от браконьерских рыболовных сетей. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Акция была приурочена к Всемирному дню водно-болотных угодий.

В ходе рейда в Балыкчинском заливе было обнаружено 30 бесхозных синтетических рыболовных сетей общей длиной 3 тысячи метров. Из сетей сотрудники милиции и биосферной территории извлекли пять рыб и десять диких уток. Найденные снасти в установленном порядке уничтожены.


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URL: https://www.vb.kg/413474
Теги:
Иссык-Кульская область, браконьерство, Иссык-Куль, УВД
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