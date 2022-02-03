Голубую Жемчужину очистили от браконьерских сетей

Сотрудники туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области совместно с работниками Генеральной дирекции биосферной территории "Иссык-Куль" провели работы по очистке водной поверхности озера от браконьерских рыболовных сетей. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Акция была приурочена к Всемирному дню водно-болотных угодий.

В ходе рейда в Балыкчинском заливе было обнаружено 30 бесхозных синтетических рыболовных сетей общей длиной 3 тысячи метров. Из сетей сотрудники милиции и биосферной территории извлекли пять рыб и десять диких уток. Найденные снасти в установленном порядке уничтожены.